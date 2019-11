4 novembre: prefetto Trento, onorare la Costituzione

(ANSA) - TRENTO, 4 NOV - Si è tenuta questa mattina a Trento, in piazza S.Maria Maggiore, la cerimonia per la festa dell'Unità nazionale e della forze armate.

In piazza erano presenti uno schieramento interforze, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche locali e una classe della scuola elementare 'Sacra famiglia' di Trento.

"Fare memoria oggi, significa anche guardare al futuro, creando nuovi percorsi di partecipazione per la cittadinanza.

Ringraziando le forze armate per il loro impegno, ricordo a tutti che il modo migliore per essere cittadini è onorare la Carta costituzionale", ha detto il commissario del governo di Trento, Sandro Lombardi. Ringraziando le forze armate per le missioni di pace all'estero e per il sostegno alla popolazione, il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha ribadito l'appoggio delle istituzioni trentine alle richieste di autonomia avanzate da altre regioni. "Possiamo essere esempio virtuoso per altre regioni", ha detto.