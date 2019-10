Istituto agrario S. Michele, festa per 145/o anniversario

(ANSA) - TRENTO, 31 OTT - In occasione del 145/o anniversario dalla nascita, l'Istituto agrario di San Michele all'Adige, in Trentino, organizza due giorni di festa per far conoscere alla popolazione locale l'attività di formazione, ricerca e trasferimenti tecnologici effettuata dall'ente.

L'evento inizierà sabato 9 novembre con una cerimonia su invito dedicata alla storia e al futuro dell'istituto, con approfondimenti sul rapporto con la comunità agricola trentina (ore 9). Seguirà l'intervento del presidente della Fondazione Edmund Mach (Fem), Andrea Segrè, la 'lectio magistralis' sul tema "Poesia del mondo: gli innesti tra meraviglia e fragilità", a cura del poeta Davide Rondoni, e l'inaugurazione di una botte scolpita. Domenica 10, invece, avrà luogo una giornata di porte aperte, in cui sarà possibile visitare interamente il campus dell'istituto, che si estende su 14 ettari. Sono previste visite guidate, laboratori, attività dimostrative, giochi per bambini, aperitivi scientifici e degustazioni (a partire dalle ore 10).