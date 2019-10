Centro S.Chiara, Sergio Divina nominato presidente cda

(ANSA) - TRENTO, 31 OTT - Su proposta dell'assessore provinciale alla cultura Mirko Bisesti, la Giunta ha nominato oggi i membri del Consiglio di amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti del Centro servizi culturali Santa Chiara di Trento. Alla presidenza del cda c'è Sergio Divina.

Gli altri componenti del cda sono Sandra Matuella (vice presidente), Daniele Lazzeri, Paolo Dalla Sega, Maurizio Cau.

Per il Collegio dei revisori dei conti sono stati nominati Alessandro Giarolli, Andrea Tamanini e Lucia Corradini.

Sia il cda che il collegio dei revisori resteranno in carica per cinque anni dalla data della nomina. Il presidente del cda svolgerà il suo ruolo gratuitamente.