Boccia, industria è soluzione per Europa

(ANSA) - BOLZANO, 31 OTT - "L'industria europea è la soluzione delle questioni economiche europee ed anche di quelle politiche". Lo ha detto il presidente della Confindustria, Vincenzo Boccia, a Bolzano per il Business Forum, il vertice con gli industriali tedeschi ospitato da Assoimprenditori Alto Adige.

"Con i colleghi tedeschi stiamo lavorando anche per costruire le condizioni per il trilaterale che avremo a Roma insieme alla Confindustria francese - ha aggiunto Boccia - Ci sono molti punti di convergenza sulla centralità della questione industriale in chiave europea e chiaramente nazionale". Su questi temi, Boccia ha anche annunciato "una proposta comune che cercheremo di fare a Roma anche con la Confindustria francese".

L'importanza del Business Forum italo-tedesco a Bolzano è stata sottolineata dal presidente degli industriali tedeschi Bdi Dieter Kempf. "Il forum - ha detto - è un momento importante tra l'economia e l'industria dei due Paesi per approfondire le tematiche di attualità da sottoporre poi alla politica".