Anziano rapinato dopo prelievo bancomat

(ANSA) - BOLZANO, 31 OTT - Ha rapinato un anziano che aveva appena prelevato del denaro da uno sportello bancomat in centro a Merano, minacciandolo con un coltello che diceva di tenere in tasca. L'uomo, un ventinovenne di origini pugliesi, è stato rintracciato dai carabinieri poco dopo la denuncia giunta al 112. Aveva ancora con sé il denaro, ma non il coltello che, probabilmente, aveva solo finto di tenere in tasca per spaventare la vittima. È stato arrestato con l'accusa di rapina pluriaggravata e rinchiuso nel carcere di Bolzano.