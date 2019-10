Incassa assegno falso, banca deve risarcire somma

(ANSA) - TRENTO, 29 OTT - Non sapeva di aver incassato un assegno falso, ma dopo essersi visto stornare dalla banca che aveva gestito l'operazione i 9.800 euro incassati, si è rivolto al Centro consumatori di Trento e all'Arbitro bancario finanziario, che ha dato ragione al cliente e condannato l'istituto di credito a risarcirlo della somma.

Come riporta il Crtcu, il consumatore aveva messo in vendita un orologio del valore di 9.800 euro su un sito di annunci, ricevendo successivamente l'interesse di un acquirente.

Accordatisi sul prezzo, si erano entrambi recati in banca per l'incasso dell'assegno, senza che la banca evidenziasse anomalie. Solo successivamente all'accredito della somma la banca aveva poi comunicato la natura fraudolenta del titolo, stornando la somma accreditata. Assistito dal Centro consumatori, ha proposto un ricorso all'Arbitro bancario finanziario, che ha condannato la banca a risarcire.