Un anno da Vaia: è stato come un lutto

(ANSA) - BOLZANO, 28 OTT - "Il 30 sono salito sull'elicottero per vedere dall'alto la situazione: ho avuto un groppo in gola, come fosse un lutto. Come quasi fosse il nonno che è venuto a mancare. Il bosco è come un nonno: ti ascolta sempre e non alza mai la voce. Ti accorgi che manca quando non c'è più, forse perché lo diamo per scontato". Mario Broll è il responsabile della Sezione foreste della Provincia autonoma di Bolzano e ricorda così i segni lasciati dalla tempesta Vaia, un anno fa.

Tra sabato 27 e le prime ore di martedì 30 ottobre 2018 sull'Italia il si sono abbattute violentissime raffiche di scirocco, mareggiate, straordinarie onde di marea sull'alto Adriatico e piogge alluvionali soprattutto sulle Alpi orientali, colpendo circa 500 comuni e un territorio complessivo di 2,3 milioni ettari, di cui 1,4 milioni di ettari di foreste. In Trentino Vaia ha causato danni per 360 milioni di euro, schiantando 4.059.000 metri cubi di legname su 19.545 ettari di superficie, di cui 7.800 ettari con un danno superiore al 90%.

Più della metà dei danni è localizzata in una piccola parte del territorio provinciale nelle Valli di Fiemme e Fassa (soprattutto Cavalese e Primiero), nell'Alta Valsugana (Borgo e Pergine) e Grigno.

"In Alto Adige è stato registrato 1 milione e mezzo di legname distrutto, che corrisponde circa a 2 milioni di alberi, una superficie totale di 5.930 ettari ripartita in 1.463 superfici per un totale di 2.110 proprietari colpiti, cioì l'1,7 % della superificie forestale totale della Provincia autonoma di Bolzano. La tempesta qui ha avuto quattro epicentri: uno in val d'Ultimo, uno nella zona del Catinaccio e del Latemar, uno in val Badia e val Aurina ed uno in val Pusteria", spiega Broll.