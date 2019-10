Sci: Pinturault vince gigante cdm a Soelden, Aliprandini 8/o

(ANSA) - SOELDEN (AUSTRIA), 27 OTT - Il francese Alexis Pinturault ha vinto lo slalom gigante di Solden, prima prova della coppa del mondo di sci. Con il tempo di 2.14.14, ha preceduto il connazionale Mathieu Faivre, secondo in 2.14.68, e lo sloveno Zan Kranjec, terzo in 2.14.77. Come nella passata stagione, ancora modesti i gigantisti italiani anche se con qualche tratto di buona sciata dei due soli atleti rimasti in classifica. Il migliore è stato il trentino Luca De Aliprandini, ottavo in 2.15.45, e che ha recuperato ben nove posizioni rispetto alla prima manche. Poi c'è' solo il veterano altoatesino Manfred Moelgg 20/o in 2.16.21. La prossima tappa di coppa del mondo, dopo una lunga pausa, è in programma oltre il Circolo polare artico, a Levi, in Finlandia: sabato 23 novembre slalom speciale donne e domenica 24 slalom speciale uomini.