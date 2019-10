Sci: festa Robinson a Soelden

(ANSA) - SOELDEN (AUSTRIA), 26 OTT - La neozelandese Alice Robinson, 18 anni il prossimo 1 dicembre, ha vinto lo slalom gigante di cdm di Soelden, prima gara della stagione 2019/20, con il tempo di 2.17.36. E' la sua prima vittoria in coppa, in una giornata che verrà ricordata per l'eliminazione degli All Black dal Mondiale di rugby. Seconda in 2.17.42 e grande sconfitta la statunitense Mikaela Shiffrin e terza la francese Teresa Worley in 2.17.72. Miglior azzurra Federica Brignone, 5/a in 2.18.23 dopo essere stata terza a conclusione della prima manche. Per l'Italia in classifica ci sono poi la piemontese Marta Bassino 12/a in 2.19.02, Irene Curtoni 21/a in 2.19.84, Roberta Melesi 24/a in 2.20.01 e Francesca Marsaglia solo 26/a in 2.20.15 dopo una brutta seconda manche. Sofia Goggia, pettorale 64, chiudendo 32/a la prima manche non si è' invece classificata per la discesa decisiva. Domani a Soelden, con previsioni meteo eccellenti come quelle odierne, tocca al gigante uomini: ore 10 e ore 13 le due manche. (ANSA).