Basket: anticipo serie A, Trento-Treviso 75-71

(ANSA) - TRENTO, 26 OTT - La Dolomiti Energia Trentino nel momento di massima difficoltà si scopre grande e con ultimo quarto di qualità e forza si impone sulla De Longhi Treviso nell'anticipo del sesto turno di campionato. I bianconeri con il 75-71 della BLM Group Arena colgono il terzo successo stagionale in Serie A trascinati dal fosforo di Aaron Craft (10 punti, sette assist e due recuperi in 33') e dalla potenza di uno strepitoso Ale Gentile, MVP dell'incontro con una prestazione da 29 punti e 10 rimbalzi. Orfani di Rashard Kelly, rientrato negli Stati Uniti per la nascita del figlio, i trentini hanno trovato negli ultimi 10' le risorse per ribaltare il 51-62 che sembrava aver indirizzato il match verso Treviso.