Lavoro: 'Career Day' a Trento per settore turistico

(ANSA) - TRENTO, 24 OTT - L'Agenzia del lavoro di Trento organizza in novembre quattro 'Career day' per lavorare nel settore turistico. Le persone iscritte avranno l'opportunità di incontrare le aziende del settore ed effettuare dei colloqui di selezione.

Frutto di un protocollo di intesa che ha visto coinvolti Agenzia del lavoro, le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti bilaterali e i sindacati, l'iniziativa prevede la raccolta di curricula vitae di persone interessate a lavorare nel settore e la predisposizione di apposite liste di lavoratori per aree e profili professionali. Le professioni richieste sono suddivise in aree: dalla cucina (cuochi/chef di cucina, pizzaiolo), al ricevimento (receptionist, il portiere), dalla sala bar, al wellness.