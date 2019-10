Sondaggio, non scalda doppio passaporto

(ANSA) - BOLZANO, 23 OTT - La maggioranza degli altoatesini non ha interesse ad ottenere la doppia cittadinanza italiana e austriaca. Questo è quanto emerge da una ricerca della società Michael Gaismair che è stato presentato a Vienna. Stando al sondaggio che sta alla base della ricerca il 60 percento degli intervistati non richiederebbe comunque mai il doppio passaporto. "Interessante è, che fra gli altoatesini intervistati non vi sono grandi differenze fra tedeschi o italiani", ha sottolineato il politologo Günther Pallaver dell'Università di Innsbruck.

Il 63% degli altoatesini ritiene che la richiesta del doppio passaporto sia una questione problematica e respinge l'idea.

Sono 71% degli altoatesini di lingua italiana che respingono la questione e 62% di lingua tedesca. Solo un quarto della popolazione ritiene che sia una proposta buona (20%) e ottima (5%), fra gli altoatesini di lingua tedesca il 22% e il 6% sono di questa opinione. Solo 13% degli altoatesini di lingua tedesca lo richiederebbe.