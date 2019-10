Scuola-lavoro, progetto Fbk 'SenSAT' premiato a Smau 2019

(ANSA) - TRENTO, 23 OTT - Premiato allo Smau 2019 di Milano il modello scuola-lavoro della Fondazione Bruno Kessler (Fbk).

Il 'Premio Innovazione' è andato al progetto 'SenSAT' che si è posto come obiettivo la realizzazione di una soluzione per la sicurezza dei rifugi alpini, attraverso la realizzazione di sensori e di un sistema integrato di controllo, coinvolgendo le scuole in una filiera dell'innovazione, simulando le attività che normalmente vengono svolte all'interno delle aziende. Del progetto si è parlato al tavolo di lavoro 'Progetto Scuola', organizzato da Smau in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione Bruno Kessler.

"È un onore ritirare questo premio che ha visto collaborare sette istituti scolastici trentini assieme a un centro di eccellenza del nostro territorio come Fbk. Crediamo che questa attività meriti grande attenzione e la gratificazione di Smau lo dimostra", ha detto l'assessore Mirko Bisesti.