Clima: al via a Trento conferenza annuale Sisc

(ANSA) - TRENTO, 23 OTT - "ClimRisk19 | Climate Risk: implications for ecosystem services and society, challenges, solutions": questo il titolo della settima edizione della conferenza annuale della Società italiana per le Scienze del Clima (Sisc), iniziata oggi a Trento in Provincia.

Si tratta dell'evento cardine della manifestazione Trento Clima 2019, che da oggi e fino a sabato prevede un calendario ricco di eventi. Scienziati ed esperti provenienti da tutto il mondo interverranno per discutere dei cambiamenti climatici, dei risvolti che hanno sull'economia e la società, ma anche del modo in cui i media trattano l'argomento e la necessità di contrastare le fake-news.

Silvio Gualdi, presidente della Sisc, ha ricordato la tempesta Vaia e le pesanti conseguenze sul territorio e ha sottolineato come il Trentino Alto Adige sia "una regione molto sensibile e che investe nella ricerca sui problemi legati ai cambiamenti climatici".