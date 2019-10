Tennis, Sinner tra i big a Vienna

(ANSA) - BOLZANO, 22 OTT - Non c'è tempo per prendere fiato per Jannik Sinner. Il 18enne di Sesto Pusteria, entrato nel main draw dell'Atp 500 di Vienna grazie ad una wild card, incrocerà oggi al primo turno il tedesco Philipp Kohlschreiber (Atp 79).

Sinner è reduce da una settimana intensa, nella quale ha raggiunto ad Anversa per la prima volta in carriera una semifinale Atp. Il pusterese disputerà questa settimana il suo nono torneo nel circuito maggiore, il primo in un torneo Atp 500. Il miglior Under 18 del mondo ha ricevuto una wild card.

"Ovviamente sono molto contento di aver ricevuto una wild card per un torneo così importante come quello di Vienna. L'anno scorso ho guardato questo torneo dal divano, è una bella sensazione sapere che domani darò il mio esordio", commenta il fenomeno altoatesino, da oggi numero 101 del ranking mondiale.