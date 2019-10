Bisesti, insieme per i nuovi Stati generali della cultura

(ANSA) - TRENTO, 21 OTT - Un sistema trentino della cultura: lo ha auspicato oggi l'assessore provinciale Mirko Bisesti che, a Castel Belasi, ha preso parte ai lavori di un convegno, per poi presentare pubblicamente una sintesi di quanto è emerso nei mesi scorsi dal Forum della cultura, a cui hanno partecipato gli stessi esperti presenti oggi a Campodenno.

Un primo risultato del percorso del forum è il documento presentato dall'assessore Bisesti che servirà a formulare le nuove linee guida per le politiche culturali della Provincia.

"Invito tutti gli operatori culturali del territorio - ha detto Bisesti - ad offrire il proprio prezioso contributo. Insieme possiamo generare una nuova idea di cultura come sistema, aperto al di fuori dei nostri confini provinciali e allo sviluppo di un'industria culturale che guardi soprattutto ai giovani e a nuove professionalità". "Il risultato di questa condivisione e partecipazione confluirà negli Stati generali della cultura del prossimo 22 novembre", ha annunciato Bisesti.