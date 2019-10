Viabilità: inaugurato a Pedraces nuovo ponte su rio Gadera

(ANSA) - BOLZANO, 19 OTT - Inaugurato oggi il nuovo ponte sul rio Gadera a Pedraces, realizzato congiuntamente da Comune di S.Leonardo e Provincia di Bolzano. Il nuovo ponte è costruito in cemento armato precompresso e, con una lunghezza di circa 55 metri, è uno dei ponti più lunghi realizzati in Alto Adige. Presenta una pila intermedia, posizionata all'esterno dell'alveo del rio, ed una larghezza di circa 13 metri. Il ponte è parte integrante del nuovo bivio con la strada di collegamento lunga circa 120 metri tra la strada statale della val Badia e il primo tornante della strada provinciale per San Leonardo.

L'investimento complessivo è stato di 3,65 milioni di euro.

La Provincia ha erogato un contributo di 1,6 milioni di euro.

"I ponti collegano le persone e consentono lo sviluppo di una comunità ed è giusto impiegare bene i soldi dei contribuenti" ha affermato il presidente della Provincia Arno Kompatscher.