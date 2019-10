Ciclismo: Europei pista, Paternoster 5/a nell'Omnium donne

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Niente medaglia per Letizia Paternoster nella gara di Omnium donne degli Europei di ciclismo su pista ad Apeldoorn, in Olanda. L'azzurra, che era terza prima della corsa a punti, alla fine si è piazzata al quinto posto.

L'oro è andato all'olandese Wild, argento alla britannica Kenny e bronzo per terzo posto per la bielorussa Sharakova.