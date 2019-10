Camera commercio, promuovere mobilità

(ANSA) - BOLZANO, 18 OTT - "Il presupposto fondamentale per l'attività economica nelle zone periferiche è una buona raggiungibilità di tutte le località. Pertanto, in un territorio montano come quello dell'Alto Adige, sono necessari elevati investimenti in questo ambito, come dimostra chiaramente la quota di investimenti del 41,1%. La spesa in questo settore è rimasta pressoché invariata negli ultimi dieci anni". Lo afferma la Camera di commercio di Bolzano in riferimento al bilancio provinciale.

"È importante che in futuro per tutti i progetti di investimento venga effettuata anche un'analisi costi-benefici e vengano prese in considerazione soluzioni alternative. Vanno considerati, inoltre, i costi di gestione", afferma il Presidente della Camera di commercio Michl Ebner.

Il trasporto pubblico locale ha raggiunto una qualità molto alta in Alto Adige. Il contributo per la copertura dei costi tramite il prezzo dei biglietti dovrebbe aumentare rispecchiando così il valore medio degli Stati membri dell'Unione europea.