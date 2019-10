Atp Mosca, Seppi in semifinale

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Andreas Seppi si è qualificato per la semifinale del torneo Atp 250 di Mosca. L'altoatesino ai quarti ha battuto in rimonta il russo Karen Khachanov - campione in carica - in tre set con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-3 in 2 ore e 11 minuti di gioco.