Aggresione a Merano, arrestato un 19enne

(ANSA) - BOLZANO, 18 OTT - E' stato arrestato l'autore della grave aggressione nei confronti del gestore di un bar a Merano.

Agenti della squadra mobile e del commissariato di polizia di Merano, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, hanno arrestato un cittadino italiano di 19 anni, residente a Merano, responsabile dell'aggressione di domenica sera.

L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dai due Uffici della Questura, ha consentito di attribuire al giovane la responsabilità dell'aggressione, che ha cagionato lesioni gravissime a un uomo di 60 anni, a seguito di un diverbio avvenuto per futili motivi.

Nel corso dell'indagine sono stati anche deferiti due amici dell'arrestato, entrambi maggiorenni, presenti al momento dell'aggressione e la cui posizione è attualmente al vaglio dell'autorità giudiziaria.