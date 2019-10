Alto Adige, noi campioni sostenibilità

(ANSA) - BOLZANO, 17 OTT - L'Alto Adige mira a diventare campione europeo di sostenibilità. Lo sviluppo della provincia autonoma dovrà infatti portare ai vertici europei per quanto riguarda il rispetto ambientale e sociale. E' stato questo il messaggio lanciato dal nuovo direttore generale di Idm Erwin Hinteregger, presentando i futuri obiettivi.

Secondo Hinteregger, per raggiungere questo, va sviluppato il marchio Alto Adige, va incentivata l'innovazione, come anche i prodotti di qualità e l'internazionalizzazione.

"Il marchio Alto Adige e la qualità dei nostri prodotti sono i nostri punti di forza che però possono ancora essere migliorati", ha detto Hinteregger. Il governatore Arno Kompatscher e il presidente della Camera di commercio Michl Ebner si sono detti molto soddisfatti della fusione in Idm che "sta dando ottimi frutti".