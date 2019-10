Teatro Zandonai, al via la stagione 2019-2020

(ANSA) - TRENTO, 16 OTT - Prenderà il via l'8 novembre al teatro Zandonai di Rovereto, con uno spettacolo di Massimo Lopez e Tullio Solenghi, la stagione teatrale 2019-2020 promossa dall'assessorato alla Cultura del Comune. Un cartellone che arriva a cinque anni dalla riapertura del teatro. Previsti 15 spettacoli, due concerti fuori abbonamento, un musical-tribute, un monologo di teatro-denuncia.

"I roveretani si sono riappropriati del loro teatro, dove in questi cinque anni sono passati più di 130.000 spettatori di tutte le fasce di età. Lo Zandonai è il teatro per chi ama la prosa, la musica, la danza, i festival, uno spazio dove si può parlare di storia, solidarietà, beneficenza", ha detto l'assessore alla cultura, Maurizio Tomazzoni, il quale ha annunciato che stanno per iniziare i lavori del sottopalco, ed entro il 2019 gli spazi potranno già essere utilizzati anche per prove da parte delle compagnie.