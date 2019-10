Sci: tesoro Kitzbühel, 100mila euro a vincitori Hahnenkamm

(ANSA-AP) - VIENNA, 16 OTT - Vincere la discesa o lo slalom di Kitzbühel vale da solo una carriera ma il week end di fine gennaio (25-26) nel tempio dello sci, gli uomini jet e gli slalomisti avranno un motivo in più per riuscirci: 100mila euro.

A tanto ammonta infatti il premio che gli organizzatori delle tradizionali gare dell'Hahnenkamm - che festeggerà l'80mo anniversario - hanno destinato ai futuri vincitori, cifra che rappresenta un record per una singola gara di sci alpino. Al vincitore della gara di superG andranno invece 68.500 euro. "Non vogliamo investire il budget a disposizione per celebrare l'80/o anniversario dell'Hahnenkamm in una festa faraonica, ma lo sci club locale preferisce privilegiare gli atleti", ha fatto sapere il capo organizzatore Michael Disse Huber. Gli organizzatori della Coppa del Mondo riconoscono generalmente 45.000 franchi svizzeri a vittoria e il montepremi viene pagato fino al 30/mo posto, che assicura circa 450 euro.