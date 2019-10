'Focus Live', festival della scienza al Muse

(ANSA) - TRENTO, 16 OTT - Dal 18 al 20 ottobre si terrà al Muse di Trento "Focus Live", festival dedicato interamente alla scienza, dalla fisica alla natura, dalla psicologia alla tecnologia. In programma conferenze, spettacoli, talk show, laboratori per grandi e piccoli e altre attrazioni.

Titolo della tappa trentina - che s'inserisce tra il debutto al Porto Antico di Genova e la data milanese di novembre al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci - sarà "La freccia del tempo".

Si comincia venerdì 18 ottobre con la prima giornata di appuntamenti e, in serata, l'evento inaugurale aperto a tutti: ne "Il Tempo delle piante" il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso spiegherà come le piante possono aiutarci a salvare la terra e l'umanità. A preparare il terreno sarà la squadra di pallavolo femminile Delta Informatica Trentino, chiamata a raccontare "Il tempo nello sport" dopo un'annata di successi.