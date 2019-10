A Bolzano inaugurata fiera "Hotel 2019"

(ANSA) - BOLZANO, 14 OTT - Stamattina si è svolta l'inaugurazione della fiera "Hotel 2019". Anno dopo anno, nel mese di ottobre, la fiera Hotel è il punto d'incontro per il settore Horeca e un punto di riferimento per il Trentino-Alto Adige e le altre regioni limitrofe. Tramite un programma d'informazione fatto su misura, la fiera e lo Startup Village offrono una panoramica delle tendenze attuali, oltre che nuovi impulsi e stimoli per il settore alberghiero. La 43/a edizione prevede circa 600 espositori e si svolgerà da lunedì 14 a giovedì 17 ottobre presso il quartiere fieristico di Bolzano.