Un chilo di cocaina nascosta in un'auto fermata a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 12 OTT - Martedì, controlli all'uscita del casello Bolzano sud da parte della Squadra mobile di Bolzano e del reparto prevenzione crimine di Padova. Fermata alcune auto e, tra queste, una Ford C-max intestata (da verifica se è ancora sua) a un bolzanino conosciuto per precedenti specifici. Al volante un venticinquenne rumeno totalmente sconosciuto alle forze dell'ordine che, però, ha dato risposte poco convincenti. La vettura è stata controllata e in un vano ricavato sotto il sedile del guidatore hanno trovato il chilo di cocaina. Il ragazzo ha negato di essere diretto a Bolzano virgola ma il suo Tom Tom segnava come ultima destinazione proprio il capoluogo altoatesino. La droga ha una percentuale di principio attivo del 75% e, una volta tagliata, sul mercato, avrebbe fruttato almeno 300.000 euro. Sicuramente destinata alla piazza di Bolzano.

Indagini sono ancora in corso.