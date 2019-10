Trentino Trasporti, domani sciopero dalle 11 alle 15

(ANSA) - TRENTO, 10 OTT - Autobus e treni locali si fermeranno domani, dalle ore 11 alle 15, per lo sciopero dei lavoratori di Trentino Trasporti indetto da Filt Cgil, Fit Cisl Uiltrasporti e Faisa Cisal. Un presidio si terrà in piazza Dante, a Trento, dalle 11.30 alle 13.30.

I dipendenti protestano per il rinnovo del contratto aziendale scaduto da più di dieci anni. "La trattativa con la Provincia è bloccata perché piazza Dante ha messo sul tavolo risorse insufficienti ad assicurare un rinnovo dignitoso ai 1.300 lavoratori della spa", sottolineano i sindacati.