Protezione civile, oggi prova allarme

(ANSA) - BOLZANO, 1O OTT - Oggi, con la prova d'allarme, prende il via anche in Alto Adige la prima edizione della Settimana nazionale della protezione civile. Alle ore 10 suonano le sirene in tutta la provincia.

Il sistema di allarme in Alto Adige è capillare e comprende 550 sirene, la prova si svolge periodicamente a scopo di esercitazione, l'ultima delle quali si è svolta 3 anni fa. D'ora in poi questa esercitazione si svolgerà il 13 ottobre di ogni anno, in concomitanza con l'inizio della Settimana della protezione civile.