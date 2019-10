Ciclista investita a Bolzano, è grave

(ANSA) - BOLZANO, 10 OTT - E' ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano una donna di 67 anni, travolta questa mattina da un tir in piazza Mazzini. La donna era in sella alla sua bici, quando all'incroci con Corso Libertà è stata investita da un mezzo pesante che stava trasportando tronchi. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e la Croce bianca con il medico d'urgenza.