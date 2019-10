Sci, azzurri in Senales pensando Soelden

(ANSA) - BOLZANO, 9 OTT - Allenamento della squadra italiana di sci di gigante e slalom sul ghiacciaio della Val Senales.

Manfred Mölgg, Riccardo Tonetti, Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini sono apparsi in ottima forma sulla pista Grawand, in vista della prima gara di Coppa del Mondo tra circa due settimane a Soelden. La Fisi e le Funivie Ghiacciai Val Senales Spa hanno annunciato il proseguo della collaborazione per altri tre anni.

A fine stagione tutti i giovani campioni italiani incontreranno le stelle della Coppa del Mondo, e sempre in Val Senales si svolgeranno i corsi per maestri di sci federali.

"Possiamo sfruttare appieno le nostre competenze come centro di allenamento e siamo molto soddisfatti della collaborazione", ha spiegato il direttore delle Funivie Ghiacciai Val Senales, Thomas Stecher. Mölgg, Tonetti & Co saranno nuovamente in val Senales la prossima settimana per l'ultima sessione di allenamento in vista dell'avvio di stagione.