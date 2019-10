Turismo estivo: in Trentino arrivi +6,4%, presenze +4,5%

(ANSA) - TRENTO, 8 OTT - Il turismo estivo 2019 in Trentino fa registrare 1.859.271 arrivi (+6,4%) e 8.335.682 presenze tra alberghiero ed extralberghiero (+4,5%). Cresce il tasso di internazionalizzazione con un aumento del 9,1% di arrivi e del 6,8% di presenze. I dati sono contenuti nel bilancio provvisorio del periodo compreso tra giugno e agosto 2019 presentato dall'Asat e forniti dall'Ispat (Istituto di statistica della Provincia di Trento).

Gli arrivi stranieri sono saliti del 9,1% rispetto al 2018 su entrambi i settori (alberghiero ed extralberghiero) e le presenze mostrano un +6,8% rispetto al 2018. In particolare, va rilevato che valori marcati di crescita vengono registrati per gli stranieri nel settore extralberghiero (più 14,6% di arrivi e più 11,7% di presenze). Per quanto concerne gli italiani, i tassi di crescita sono più contenuti: rispetto al 2018, gli arrivi sono aumentati del 4,8% e le presenze del 3,3%. Il Garda Trentino continua ad essere il territorio preferito con 242.275 arrivi e 895.424 presenze.