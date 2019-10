Trentino Trasporti, sciopero bus venerdì dalle 11 alle 15

(ANSA) - TRENTO, 8 OTT - E' stato indetto per venerdì 11 ottobre, dalle 11 alle 15, uno sciopero del personale viaggiante e degli addetti alle biglietterie di Trentino Trasporti. Non saranno assicurate le corse dei bus urbani ed extraurbani nella fascia di mezzogiorno, informa la Provincia.

I servizi saranno riprogrammati sulle linee ferroviarie della Valsugana e della Trento-Malè. Saranno regolari i servizi di Trenitalia sia sulla linea del Brennero che sulla Valsugana. Le corse iniziate prima delle ore 11 e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità: servizio urbano prosecuzione fino al capolinea; servizio extraurbano/ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano) prosecuzione fino al completamento della corsa.