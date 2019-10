Protezione civile, giovedì prova allarme

(ANSA) - BOLZANO, 8 OTT - Giovedì 10 ottobre, con la prova d'allarme, prende il via anche in Alto Adige la prima edizione della Settimana nazionale della protezione civile. Nel 2018 oltre 15.000 interventi dei vigili del fuoco.

Prende il via domenica 13 ottobre la settimana della Protezione civile. Iniziative ed eventi sono programmati anche in provincia di Bolzano nell'ambito della prima edizione di una manifestazione che d'ora in poi si svolgerà annualmente in tutta Italia. A margine della riunione della giunta provinciale l'assessore alla Protezione civile Arnold Schuler ha colto l'occasione per presentare gli appuntamenti in programma.

Il sistema di allarme in Alto Adige è capillare e comprende 550 sirene, la prova si svolge periodicamente a scopo di esercitazione, l'ultima delle quali si è svolta 3 anni fa.

"D'ora in poi questa esercitazione si svolgerà il 13 ottobre di ogni anno, in concomitanza con l'inizio della Settimana della protezione civile" ha annunciato Schuler.