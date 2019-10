Lite fra automobilisti a Volano, due feriti

(ANSA) - TRENTO, 8 OTT - Sono finite all'ospedale due persone rimaste coinvolte in una violenta lite scoppiata in strada questo pomeriggio a Volano, per motivi di viabilità. Una terza persona ha accusato un malore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del '118. I due automobilisti coinvolti, venuti alle mani, sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso di Rovereto.

Accertamenti sono stati avviati dai carabinieri per stabilire eventuali responsabilità.