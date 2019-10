Kompatscher, sostegno Ue a volontariato

(ANSA) - BOLZANO, 8 OTT - "Per potersi far trovare preparati in caso di catastrofi naturali, e soprattutto per poterle prevenire al meglio, le Regioni hanno bisogno di operare con autonomia e senso di responsabilità". Lo ha detto a Bruxelles il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, durante uno degli incontri della "Settimana europea delle regioni e delle città", appuntamento che si svolge a cadenza annuale nell'ambito del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea. Durante la conferenza intitolata "Delivering disaster resilience at the local level", assieme ad esponenti istituzionali provenienti da Svezia e Polonia, Kompatscher ha spiegato che "l'Alto Adige è una regione modello per la gestione delle catastrofi naturali perché riesce a farsi trovare preparata a questo tipo di eventi". Come esempio, Kompatscher ha citato la tempesta Vaja, con l'amministrazione che ha avuto la possibilità di reagire in maniera rapida ed efficace "grazie alla possibilità di gestire in autonomia una serie di strumenti".