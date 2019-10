Questore ordina chiusura discoteca Baila

(ANSA) - BOLZANO, 5 OTT - Il Questore di Bolzano ha disposto la chiusura per dieci giorni della discoteca "Baila" di Appiano.

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 settembre agenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno effettuato un controllo congiunto, rilevando all'interno del locale numerosi ragazzi alterati dall'uso di sostanze stupefacenti e dall'abuso di alcolici. Sono state anche accertate diverse irregolarità a carico del titolare di licenza.

Sia all'interno che all'esterno del locale, numerosi ragazzi vedendo le forze dell'ordine si erano sbarazzati di svariate dosi di sostanze stupefacenti: marijuana, hashish, spinelli, cilindretti e involucri di cocaina, pastiglie di extasy e pezzi di funghi allucinogeni. All'esterno del locale sono state trovate decine di bottiglie e lattine di birra abbandonate a terra e diverse bottiglie di superalcolici nascoste in diversi anfratti del parcheggio. Il locale è stato pertanto chiuso per dieci giorni.