A22: Vipiteno corsia sud, tir in fiamme

(ANSA) - BOLZANO, 5 OTT - Dopo il tir in fiamme ieri sull'autostrada del Brennero anche oggi un mezzo pesante ha preso fuoco sull'A22. Le fiamme sono scaturite dalla cabina del tir che stava viaggiando in direzione sud tra il Brennero e Vipiteno. L'autostrada è stata chiusa in direzione sud fra questi due caselli per permettere l'intervento dei vigili del fuoco e del carro attrezzi. Il conducente non è rimasto ferito.

Si è comunque formata una coda di sei chilometri.

Rallentamenti per traffico inteso anche in carreggiata nord fra Bolzano e Chiusa e fra Bressanone e la barriera di Vipiteno.