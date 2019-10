Sanità: Fugatti e Segnana incontrano ministro Speranza

(ANSA) - TRENTO, 2 OTT - Punti nascita, vaccinazioni, protonterapia: questi gli argomenti al centro di un colloquio tra il ministro alla salute Roberto Speranza e il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che era accompagnato dall'assessore Stefania Segnana e dal dirigente del Dipartimento alla salute, Giancarlo Ruscitti.

Per quanto riguarda i punti nascita, il confronto verteva in particolare sulla situazione di Arco. Al ministro sono stati illustrati i contenuti della proposta della Giunta che è stata trasmessa nei mesi scorsi al ministero e che punta, attraverso un iter da concordare nell'ambito di un tavolo tecnico paritetico, alla "riapertura del servizio nel pieno rispetto degli standard di sicurezza, attraverso la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio". "Abbiamo registrato una disponibilità ad approfondire il tema - ha commentato l'assessore Segnana - a partire dalla presa in visione del nostro documento, in conformità alle disposizioni di legge vigenti".