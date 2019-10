Messner, Kurz parla senza dire nulla

(ANSA) - BOLZANO, 2 OTT - Nuovo affondo di Reinhold Messner contro il futuro cancelliere austriaco Sebastian Kurz: "E' uno che ha studiato e poi si è trovato subito in politica. Ma probabilmente ha studiato solo per riuscire a non dire nulla in cinque minuti, meno di nulla in mezzora e ancora meno in un'ora", dice il Re degli Ottomila al Corriere dell'Alto Adige.

Nel 2017 l'ex eurodeputato Verde ha rifiutato di andare in montagna con il giovane leader dei Popolari austriaci. "Con il suo lavoro di populismo ha fatto crescere la destra", "se mi metto in cordata con un politico di cui poi non accetto le dichiarazioni populiste cosa faccio?" disse all'epoca Messner.