Cazzanelli il più veloce sul Manaslu

(ANSA) - BOLZANO, 2 OTT - Nuovo record di velocità per Francois Cazzanelli sul Manaslu (8.163 metri). L'alpinista valdostano ha raggiunto la sommità dell'ottava vetta del pianeta - e fatto ritorno - in sole 17 ore e 43 minuti, migliorando di 3 ore e 31 minuti il precedente record, stabilito dall'alpinista polacco Andrzej Leszek Bargielnel 2014. Cazzanelli è riuscito a completare il dislivello dai 4.900 metri del campo base fino alla vetta con una prestazione eccezionale.

"Gli ultimi cento metri sono stati molto duri - spiega Cazzanelli dopo la sua ascensione - Ero stanco e le mie energie erano ridotte a zero. Quando ho raggiunto la vetta ero completamente sopraffatto e felice della mia prestazione".

Nel 2018, Cazzanelli ha raggiunto la cima del Lhotse (8.816 metri) senza ossigeno. Lo scorso luglio, insieme ad Andreas Steindl ha stabilito il tempo record di percorrenza della Cresta Integrale del Peutérey nel massiccio del Monte Bianco.