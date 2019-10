Paccher riceve console generale d'Austria Mantl

(ANSA) - TRENTO, 1 OTT - Il presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher, ha ricevuto a Trento questa mattina il console generale d'Austria a Milano, Clemens Mantl.

Nominato da poche settimane, Mantl ha uno stretto rapporto con l'Italia, iniziato dopo gli studi di giurisprudenza all'Università di Innsbruck con uno studio post-laurea nel campo delle scienze diplomatiche a Gorizia (1992). Dal 2001 al 2003 è stato vice direttore della Sezione per l'Alto Adige e l'Europa meridionale del ministero degli Esteri austriaco, incarico che trova la sua continuazione nella sua attuale funzione di console generale d'Austria a Milano, responsabile per il Nord Italia.

"Il ruolo che il console d'Austria riveste per il nostro territorio - ha detto Paccher - è di grande rilevanza ed è importante che possa comprendere pienamente la nostra realtà.

Sarà mia cura, nei prossimi mesi, fargli conoscere, in un'ottica di collaborazione istituzionale, le eccellenze del territorio trentino e sudtirolese".