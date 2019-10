Droga: controlli polizia a Trento, 3 denunce

(ANSA) - TRENTO, 1 OTT - Denunciate negli ultimi giorni dalla polizia di Trento tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel primo caso un cittadino tunisino è stato sorpreso in piazza Portela a cedere una modica quantità di cocaina ad un suo connazionale. Successivamente le pattuglie della polizia hanno eseguito un controllo al parco S. Marco fermando un cittadino del Marocco in possesso di 34 grammi di marijuana e 585 euro in contanti. Infine un giovane del Ghana nei pressi dei giardini di piazza Dante è stato trovato dalle volanti in possesso di 7 grammi di marijuana e 100 euro in contanti. Avendo con sé un cellulare di cui non sapeva giustificare la provenienza, è stato denunciato anche per il reato di ricettazione.