Certificazioni green per alberghi

(ANSA) - BOLZANO, 1 OTT - La giunta provinciale di Bolzano ha autorizzato l'Agenzia provinciale per l'ambiente a predisporre una nuova convenzione per le verifiche delle strutture ricettive richiedenti il marchio ecologico Ecolabel Ue. In Alto Adige sono 19 gli alberghi già certificati. Lo ha comunicato il vice presidente della Provincia di Bolzano Giuliano Vettorato in conferenza stampa.