Pallavolo: UniTrento Volley debutta nel campionato A3

(ANSA) - TRENTO, 30 SET - Presentata oggi in Rettorato a Trento la nuova squadra 'UniTrento Volley' che tra pochi giorni farà il suo esordio nel campionato di serie A3 di pallavolo.

Un campionato nuovo che vedrà ai nastri di partenza la squadra giovanile under 21 di Trentino Volley targata Università di Trento. Seguendo la migliore tradizione di oltreoceano, per la prima volta un ateneo italiano fa propria una squadra di alto livello agonistico, è stato detto alla presentazione. I 14 giocatori, capitanati da Filippo Pizzini, sono per due terzi studenti dell'ateneo trentino mentre gli altri sono studenti delle scuole superiori. La squadra, allenata da Francesco Conci con il supporto di Antonio Albergati, debutterà in serie A3 il 19 ottobre a Pordenone. La nuova squadra che porterà in tutta Italia i colori e il logo dell'Università di Trento è il risultato di un'intesa che l'ateneo ha stretto con Trentino Volley. Una collaborazione nata con progetti dedicati alla valorizzazione della 'doppia carriera' degli atleti-studenti.