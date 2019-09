Cinema: 'Religion today', al via la 22/a edizione

(ANSA) - TRENTO, 30 SET - Al via la 22/a edizione del "Religion today film festival", la rassegna trentina dedicata all'arte del cinema e a quella della convivenza e del confronto tra le religioni.

Il tema del festival, in programma dal 2 al 10 ottobre, sarà l'opera di sostegno alle popolazioni in via di sviluppo portata avanti dai missionari. Per l'occasione dei missionari accompagneranno gli eventi, commentando i film e confrontandosi con la cittadinanza. I film in programma saranno 57, provenienti da 34 Paesi e selezionati tra più di 1.700 iscrizioni. "Il festival è una vera e propria esperienza unica di condivisione, scoperta e dialogo", ha detto il direttore artistico Andrea Morghen. L'inaugurazione del festival avrà luogo a Villa Margon mercoledì 2 ottobre, mentre le proiezioni dei film cominceranno giovedì 3 ottobre al teatro San Marco di Trento, al liceo "da Vinci" e all'Arcivescovile di Trento, al liceo "Martini" di Mezzolombardo, ma anche a Borgo, Pergine ed Arco.