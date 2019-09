Bolzano, 3/a fra le città più ciclabili

(ANSA) - BOLZANO, 30 SET - Medaglia di bronzo per Bolzano nel Giretto d'Italia, il campionato nazionale della ciclabilità urbana organizzato da Legambiente. Per la terza volta consecutiva la gara fra le città italiane è stata vinta da Piacenza. La città emiliana è quella dove in Italia girano più biciclette. Seguono in classifica Padova al secondo posto e Bolzano al terzo.

Il conteggio dei ciclisti è avvenuto tra il 19 e il 24 settembre scorso (un monitoraggio di due ore, nella fascia oraria 6-10), tramite appositi check-point allestiti in 24 città italiane che hanno aderito all'iniziativa, e in particolare nelle immediate vicinanze delle aziende pubbliche e private, delle scuole e università.