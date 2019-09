Tennis: Zhuhai, Seppi salva 5 match point e centra i quarti

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Andreas Seppi ha centrato i quarti di finale del torneo ATP 250 di Zhuhai, in corso sui campi di cemento nella provincia del Guangdong, in Cina. Il 35enne altoatesino, n.74 del ranking mondiale, dopo aver eliminato all'esordio l'australiano Nick Kyrgios, ha sconfitto per 7-6(4) 4-6 7-6(8), dopo quasi due ore e tre quarti di battaglia e ben 5 match-point annullati, il cinese Zhizhen Zhang. Venerdì Seppi affronterà il vincente del derby spagnolo tra Pablo Andujar, n.53 Atp, e Roberto Bautista Agut, n.10 del ranking e secondo favorito del seeding.