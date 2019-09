Patto di sostenibilitä, secondo incontro

(ANSA) - BOLZANO, 26 SET - Secondo incontro, dopo quello di fine luglio, tra la Giunta provinciale e le parti sociali nell'ambito del processo di confronto con la società civile che porterà al cosiddetto patto di sostenibilità. Al centro del confronto le politiche fiscali, in maniera particolare riguardo Irap, Imi e addizionale regionale Irpef, le uniche "leve" sulle quali la Provincia può operare, e quelle della casa.

Le parti sociali hanno avanzato delle controproposte che però, su diversi punti, non hanno trovato una visione unitaria fra organizzazioni sindacali e categorie economiche, le quali hanno deciso di proseguire nel loro percorso alla ricerca di un documento unitario.

"Ritengo importante essere riusciti a riavviare il dialogo con le parti sociali con una forma così strutturata - ha commentato a fine incontro il presidente Arno Kompatscher - il confronto non si ferma certo qua, ma proseguirà in maniera costante soprattutto nei singoli settori", si legge in una nota della Provincia.