Autonomia: Fugatti, modello trentino è riferimento

(ANSA) - TRENTO, 26 SET - "Autonomia vuole dire gestione delle competenze con risorse proprie e quindi maggiore responsabilità nelle scelte adottate". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, alla Conferenza Stato-Regioni cui ha preso parte anche il ministro Francesco Boccia.

"Al Governo abbiamo fatto presente che il nostro è un modello che può essere preso a riferimento anche da altre Regioni che stanno intraprendendo un percorso per una loro maggiore autonomia", ha aggiunto Fugatti. "Siamo determinati a difendere la nostra autonomia, nella consapevolezza che la storia ha registrato negli anni sensibilità diverse, talvolta anche molto negative nei confronti della nostra specificità. Ma oggi come ieri vogliamo che l'esperienza autonomistica possa continuare e venga riconosciuta per quello che è, compresa la solidarietà verso lo Stato che da anni ci impegna con un forte contributo annuale, ben oltre ciò che lo Statuto prevede, a sostegno del risanamento dei conti pubblici nazionali".